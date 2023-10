L'azzurro out all'esordio. Domani in campo Sinner, Sonego e Arnaldi

Lorenzo Musetti eliminato a sorpresa al secondo turno del Masters 1000 Atp di Shanghai. L'azzurro oggi 6 ottobre è stato sconfitto dal giocatore di Taipei Yu Hsiou Hsu, n.184 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il carrarino, numero 18 del ranking, che era entrato con un bye direttamente al secondo turno, è stato battuto in due set al rivale, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Domani, al secondo turno, 3 azzurri in campo. Debutta Jannik Sinner, reduce dal trionfo nell'Atp di Pechino, affrontando lo statunitense Marcos Giron. Lorenzo Sonego se la vedrà con l'americano Frances Tiafoe, numero 10 del tabellone. Matteo Arnaldi è opposto al tedesco Jan-Lennard Stuff, testa di serie numero 21.

Riflettori sul percorso che attende Sinner, testa di serie numero 6 e da lunedì numero 4 del mondo. Il 22enne altoatesino, in caso di vittoria all'esordio, ai sedicesimi di finale troverebbe uno tra l'australiano Dane Sweeney e l'argentino Sebastian Baez. In attesa di capire gli altri abbinamenti, sulla strada di Sinner si profilano le racchette del tedesco Alex Zverev e del russo Daniil Medvedev nella parte bassa del tabellone, con la prospettiva di arrivare fino in fondo. Nella metà alta del tabellone difficile trovare un ostacolo insormontabile per lo spagnolo Carlos Alcaraz.