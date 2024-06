Dopo aver eliminato il russo Roman Safiullin, la corsa al suo terzo titolo Atp di Stoccarda 2024 mette oggi Matteo Berrettini contro il canadese Denis Shapovalov agli ottavi di finale.

I precedenti e le quote

Nonostante nei due incontri precedenti abbia prevalso il canadese, per il match di oggi le quote sorridono all'azzurro: il suo approdo ai quarti è infatti proposto a 1,65 dagli esperti di Snai e a 1,72 su 888sport. Come riporta Agipronews, Shapovalov insegue a 2,20 volte la giocata. Nel set betting in evidenza il 2-0 di Berrettini, offerto a 2,60. Lo stesso risultato a favore del canadese è indicato a 3,70. In ottica successo finale, l'azzurro occupa il gradino più basso del podio, in lavagna, a 8 volte la posta. Lo precedono il tedesco Jan Lennard Struff – numero 35 del mondo – a 4 e l'inglese Jack Draper, offerto a 6,50.

Dove vedere il match in tv

Il match degli ottavi di oggi, giovedì 13 giugno, si giocherà intorno alle 14.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now.