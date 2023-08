Atp Toronto 2023, Sinner sfida Murray da favorito. Musetti deve scalare il monte Medvedev

Un'altra serata di fuoco per l'Italia, le quote

Un'altra serata di fuoco per l'Italia all'Atp di Toronto 2023, che vede Jannik Sinner e Lorenzo Musetti giocarsi l'accesso ai quarti di finale con due nomi pesanti. L'altoatesino, dopo il successo nel derby con Berrettini, affronta l'ex numero 1 del mondo Andy Murray: una sfida sulla carta semplice, con la vittoria del classe 2001 offerta a 1,26 su Scommessemania, contro quella del britannico a 3,50. L'azzurro avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,35 rispetto al 2,85 di Murray. Per quanto riguarda il set betting, in pole c'è lo 0-2 di Sinner a 1,78, seguito dall'1-2 a 3,60.

Partita ben più complicata, invece, quella di Lorenzo Musetti, impegnato a 'scalare il monte' numero tre del ranking Daniil Medvedev, il cui successo si gioca a 1,20 su 888sport. Insegue quindi l'italiano, proposto a 4,60. Per quanto riguarda le quote sulla vittoria del torneo, Sinner è visto a 6,40 mentre Musetti è lontano a 59. Il favorito è Carlos Alcaraz, il cui trionfo vale 2,10 la posta.