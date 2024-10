Il match al via non prima delle 18

Dopo aver battuto in due set l'ungherese Fucsovics , Matteo Berrettini torna in campo oggi mercoledì 23 ottobre a Vienna. L'azzurro sfiderà Frances Tiafoe per un incontro valevole come ottavo di finale del prestigioso ATP 500 della capitale austriaca.

La sfida tra i due non inizierà prima delle 18 e sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Tennis per gli abbonati e in diretta streaming su Sky Go e Now TV.