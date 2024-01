Out Ruud e Paul tra le teste di serie

Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev avanzano senza problemi agli ottavi di finale dell'Australian Open 2024 nella metà bassa del tabellone del singolare maschile. Alcaraz, numero 2 del tabellone, nel terzo turno resta in campo poco più di un'ora. Lo spagnolo si aggiudica i primi due set contro il cinese Juncheng Chang per 6-1, 6-1. L'asiatico si ritira in avvio di terzo set sullo 0-1.

Il russo Medvedev, numero 3 del seeding, piega il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 27 del tabellone, per 6-3, 6-4, 6-3. Tra le teste di serie, cadono il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Tommy Paul. Ruud, numero 11 del seeding, cede al britannico Camero Norrie (19), che si impone per 6-4, 6-7 (7-9), 6-4, 6-3. Paul, testa di serie numero 14, dopo 3h57' si arrende al serbo Miomir Kecmanovic che vince con lo score di 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (9-7), 6-0.