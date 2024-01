Aryna Sabalenka ha vinto gli Australian Open 2024. La bielorussa, campionessa in carica e testa di serie numero 2, in finale oggi 27 gennaio ha battuto la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 15, per 6-3, 6-2 in 1h17'. La 25enne bielorussa conquista il secondo titolo della carriera nello Slam dopo quello vinto un anno fa sempre a Melbourne. Sabalenka chiude il torneo senza cedere nemmeno un set. La bielorussa conquista il 14esimo titolo della carriera, il nono su superfici veloci e il primo da maggio dello scorso anno.

"Sono sorpresa dal livello di gioco che ho espresso in queste due settimane. Mi sentivo sotto pressione, ma ho pensato solo a lavorare sodo. Se devo essere sincera, non mi aspettavo di poter mostrare questo livello di gioco con continuità. Ora spero di mantenerlo", dice Sabalenka. L'unico momento complicato, si fa per dire, è arrivato nell'ultimo game, con match point sprecati a raffica prima di chiudere la partita. Alla fine di una serata perfetta, qualche errore di troppo: "Può succedere in quei momenti, capita di avvertire la tensione nel momento decisivo. Per fortuna alla fine me la sono cavata".