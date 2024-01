Giulio Zeppieri passa il primo turno degli Australian Open battendo il serbo Dusan Lajovic, n. 51 al mondo, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3) in due ore e mezzo di gioco. L'azzurro, nel secondo turno, affronterà Cameron Norrie, n. 19 del seeding.

Avanti Cocciaretto e Trevisan, fuori Giorgi

Elisabetta Cocciaretto batte intanto in 90 minuti la svizzera Lulu Sun, n. 193 Wta, con il punteggio di 6-1, 7-5 e passa al secondo turno degli Australian Open. Passa anche Martina Trevisan che ha battuto in tre set la messicana Renata Zarazua, n. 97 al mondo, in quasi tre ore di gioco con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2. Fuori invece Camila Giorgi che ha perso contro Vika Azarenka dopo 2 ore e 29 minuti: 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in favore della bielorussa, n. 22 Wta.