Automobilismo, 1000 Miglia:a giugno edizione 2024, brand sempre più internazionale

Oltre la corsa un brand. Un brand che assume in sé diversi valori e significati, insiti dai tempi della gara di velocità. A proposito di origini, 1000 Miglia ribadisce da sempre il profondo legame con Brescia, che dopotutto è La Città della 1000 Miglia. Anzi, in occasione dell’anno della Capitale Italiana della Cultura questo legame si è stretto ancora più forte con il concerto firmato 1000 Miglia al Teatro Grande e il dono alla città delle sculture di Sabine Marcelis, designer di fama mondiale.

D’altro canto, il percorso di internazionalizzazione del marchio sta procedendo a gonfie vele: alla quarta edizione del 1000 Miglia Warm Up Usa seguirà la 1000 Miglia Experience UAE negli Emirati Arabi, senza dimenticare la Festa Mille Miglia in Giappone e il 1000 Miglia Warm Up CH. Sono ancora in via di definizione i progetti che porterebbero il 1000 Miglia Style in ulteriori paesi: l’obbiettivo è di offrire una Brand Experience unica ed esclusiva dal sapore Made in Italy, ispirata alla 1000 Miglia e all'Italia senza esserne una copia. Sono nati inoltre dei progetti per la valorizzazione del territorio che generano un apprendimento circolare fra 1000 Miglia, le comunità e i luoghi come L’Italia della 1000 Miglia, I Luoghi della 1000 Miglia e un evento quale Sorrento Roads improntato alla scoperta delle eccellenze campane.

In quest’ottica, la grande novità del 2024 sarà legata a Coppa delle Alpi, col progetto de Il Grande Viaggio Alpino. In programma dal 28 aprile al 4 Maggio, la Coppa delle Alpi 2024 attraverserà da Est a Ovest i confini di 6 paesi. La gara sarà affiancata da una riflessione finalizzata a rappresentare le trasformazioni che attraversano il territorio alpino. 10 delle 40 vetture partecipanti ospiteranno delle figure di riferimento sui temi intorno ai quali ruoteranno gli interventi, i contributi e i contenuti che prenderanno forma lungo il percorso: Agricoltura, Artigianato, Cultura, Energia e Turismo.

Per 1000 Miglia 2024 sono stati confermati i cinque giorni di gara nel mese di Giugno. La vocazione della Freccia Rossa all’innovazione e allo sviluppo porterà, oltre alle auto a mobilità alternativa della 1000 Miglia Green, l’auto a guida autonoma sviluppata dal Politecnico di Milano che, dopo il test del 2023, si prefigge di completare l’intero tracciato della corsa in tale modalità di guida.