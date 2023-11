Automobilismo, 1000 Miglia Experience Uae torna a dicembre per scintillante seconda edizione

1000 Miglia e Octanium hanno annunciato il ritorno della 1000 Miglia Experience Uae, gara di regolarità classica con una rosa di piloti ampliata ed un nuovo entusiasmante percorso, che si svolgerà dal 3 al 7 dicembre 2023. Dopo il grande successo dell'edizione 2022, che ha attirato più di 7.000 visitatori e raggiunto oltre 24 milioni di persone sui social media, la 1000 Miglia Experience UAE torna con un percorso rinnovato che include una nuova destinazione, il Sultanato dell'Oman. L'edizione 2023 ha ottenuto un’ottima risposta con 120 partecipanti da 31 Paesi di tutto il mondo. Tra i pezzi forti di un eccezionale schieramento di auto d'epoca figurano un'Alfa 6C 1750 GS "Aprile" del 1931, un'Aston Martin DB6 del 1969, una Ferrari 275GTB4 del 1968 e un AC Ace del 1956, quattro splendide Ferrari Dino, le più numerose che abbiano mai corso insieme negli Emirati Arabi, e undici leggendarie Mercedes-Benz 300 SL.

La Giornata di Apertura si sposterà all'Apron Views dell'ippodromo di Meydan. In questo luogo iconico il pubblico potrà ammirare tutti i veicoli partecipanti durante il training. Il 4 dicembre gli equipaggi inizieranno il loro epico viaggio di 1.600 chilometri attraverso gli Emirati Arabi Uniti. Lasciata Dubai, le vetture si dirigeranno direttamente verso il confine di Ras Al Khaimah, dove li attenderà lo sperone roccioso della penisola mozzafiato di Musandam, in Oman. Dopo questa spedizione internazionale senza precedenti, le squadre rientreranno a Ras Al Khaimah. Dalle coste soleggiate di Ras Al Khaimah, la gara traccerà una rotta di ritorno per raggiungere la montagna Jebel Jais, una prova con una salita vertiginosa che metterebbe a dura prova un veicolo moderno, figurarsi delle auto che hanno quasi cento anni.

Dopo un soggiorno rilassante a Fujairah, la gara tornerà a Dubai prima di tuffarsi a capofitto fra le torri del potere del Dubai International Financial Centre con un Controllo Timbro sotto il famosissimo Gate Building, prima di concludersi al transatlantico Queen Elizabeth 2 per la serata. L'ultimo giorno dell'evento, i partecipanti si godranno un pranzo tradizionale nel deserto prima di dirigersi verso Abu Dhabi e il circuito di Yas Marina. Infine, giungeranno tra gli applausi della folla nella piazza ADGM a Maryah Island. La cerimonia di premiazione sarà al Park Hyatt Hotel Saadiyat Island.