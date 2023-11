Automobilismo, 1000 Miglia Warm Up Usa a Shawn e Leanne Till su Alfa Romeo 6C 1750 GS

Si è concluso il 1000 Miglia Warm Up Usa 2023, l’evento in stile 1000 Miglia che, basato nella cittadina di Middleburg, ha attraversato i confini della Virginia, della West Virginia e del Maryland prima di chiudere a Washington DC. La prima giornata è stata dedicata al Training teorico e pratico: il vento gelido non ha smorzato gli entusiasmi dei partecipanti che, sulle curve del circuito di Summit Point, hanno inanellato giri di test misurandosi con cronometri e pressostati per cimentarsi poi nel Trofeo Micro 1000 Miglia, prima prova di navigazione con il Roadbook e prima vittoria di Shawn e Leanne Till.

Il sole autunnale ha tinto i panorami dello Shenandoah National Park, ancora vestiti dei colori caldi con scorci e vedute da cartolina e, nei tre giorni della Coppa USA, la gara ha portato i 24 equipaggi a percorrere circa 800 chilometri attraversando i vigneti di Barboursville Vineyards, la tenuta di vitigni d’origine italiana e francese che produce vini pluripremiati, il Polo Center Beverly Equestrian, sterminata tenuta e paradiso di cavalieri e giocatori di Polo, e il Congressional Country Club di Bethesda, dove il green dei campi da golf, oltre a ospitare i maggiori tornei internazionali, è esclusivo luogo d’incontro e affari per politici e business men.

Sessantaquattro Prove Cronometrate e novanta rilevamenti segreti di Media hanno impegnato gli equipaggi nella parte sportiva dell’evento che ha visto il picco di entusiasmo del pubblico nella sfida 1 vs 1 disputata nel centro di Middleburg con Marx-Inderbitzi vincitori su Till-Till. La contemporaneità con una manifestazione collegata al confitto in atto in Medio Oriente ha suggerito la modifica del percorso cittadino a Washington DC che ha portato gli equipaggi direttamente sul suolo italiano dell’Ambasciata d’Italia negli US, accolti e premiati dall’Ambasciatrice Mariangela Zappia prima dell’ultimo settore di gara verso Middleburg.