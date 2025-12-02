Il calciatore, 35 anni, aveva concordato tre mesi presso l'associazione 'Bimbo chiama bimbo'. Ha detto che continuerà l'esperienza

Mario Balotelli ha portato a termine i tre mesi di volontariato concordati con il Tribunale di Brescia dopo l'incidente stradale del 2023 a Brescia. L'attaccante aveva perso il controllo della sua Audi Q8, era finito contro un muretto, distruggendo l'automobile. Rimasto illeso, si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest davanti agli agenti della Polizia Locale: una scelta che aveva portato al procedimento penale.

L'ex attaccante della Nazionale, 35enne, ha svolto 40 ore di attività non retribuita presso l'associazione 'Bimbo chiama Bimbo'. Al Giornale di Brescia, qualche settimana fa, aveva dichiarato che l'esperienza è stata "molto positiva" e che gli "ha permesso di conoscermi meglio e migliorare come persona". Ecco perché ha deciso di continuare l'impegno a fianco dei bambini anche se ora non c'è più obbligo.