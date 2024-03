Barilla sponsor della II ed. WEmbrace Awards con Bebe Vio

Uguaglianza, inclusione e diversità sono parte integrante della cultura aziendale di Barilla: valori “abbracciati” nel suo modello di crescita e nel modo di fare impresa sia sul luogo di lavoro che fuori. Il Gruppo di Parma sarà infatti partner della seconda edizione di “WEmbrace Awards 2024”, l’evento in programma per il 21 marzo alla Fabbrica del Vapore a Milano che fa seguito al “WEmbrace Sport” dello scorso ottobre, appuntamento all’insegna dello sport integrato ad altissimo livello tecnico e agonistico con protagonisti campioni Olimpici e Paralimpici.

Attività fisica e alimentazione mediterranea sono fattori fondamentali per perseguire uno stile di vita sano. Lo sa bene Barilla, il cui legame con il mondo dello sport parte da lontano. Ne è un esempio il sostegno del Gruppo per 11 anni a WEmbrace Sport, seguito alla sponsorizzazione degli “WEmbrace Games” organizzati dalla campionessa Bebe Vio – con cui Barilla ha collaborato nel corso degli anni – e dalla sua famiglia insieme alla loro associazione art4sport. Un percorso volto sia alla promozione che alla valorizzazione dell’attività sportiva e dei benefici dell’alimentazione equilibrata.

Fin dall’inizio del percorso di Diversity & Inclusion, Barilla ha considerato prioritario l’impegno nei confronti della disabilità. L’obiettivo: superare barriere fisiche e mentali, promuovendo comprensione culturale e consapevolezza delle disabilità, visibile e invisibile, così da garantire l'inclusione nei luoghi di lavoro di persone con abilità diverse, permettendo a ognuno di esprimere le proprie competenze e realizzare appieno il proprio potenziale supportando gli obiettivi strategici del Gruppo.

Un percorso che mette al centro gli Employee Resource Group (ERG), gruppi di volontari organizzati, guidati e formati da persone Barilla in tutto il mondo. Ad oggi, sono 17 gli ERG guidati da dipendenti che coinvolgono attivamente quasi 2mila persone in numerose iniziative di Diversity & Inclusion a livello globale. Uno di questi è proprio 'ThisAbility', un progetto per il quale, nel 2023, l’Azienda ha ricevuto il premio Aretè nella categoria Comunicazione Interna. L’iniziativa è nata per sensibilizzare l’inclusione nel mondo del lavoro e renderlo un luogo più rassicurante e socialmente cooperativo, dove le persone con abilità diverse si sentano responsabilizzate e valorizzate attraverso scelte e opportunità comuni.

Non solo, il Gruppo di Parma aderisce anche a The Valuable 500, il movimento globale che mette la disabilità nell'agenda della leadership aziendale. Inoltre, in occasione del Brand Diversity Summit di marzo 2020, Barilla è stata citata tra le 20 marche più inclusive e nel 2021 ha ricevuto il Catalyst Award per il percorso che l’ha fatta diventare un'azienda modello per l'inclusione.

In questo scenario si inserisce il sostegno di Barilla agli WEmbrace Awards 2024, Charity Gala ideato e realizzato da art4sport, l'associazione onlus fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. Un evento che racconta storie capaci di ispirare il mondo, cinque delle quali verranno premiate come WEmbracer. Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto che l’associazione segue e supporta sin dalla sua nascita. L’obiettivo, quindi, è quello di fornire un aiuto concreto nella pratica sportiva attraverso l’acquisto di protesi, carrozzine e ausili sportivi. Quest’anno il tema sarà “WHYNOT?!”: non solo una domanda, ma anche un atteggiamento di apertura verso il mondo e verso nuove inedite possibilità.