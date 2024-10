Da stanotte torna la Nba: la stagione si aprirà con l'attesissimo incontro tra i Boston Celtics e i New York Knicks, che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Nba e in streaming su Now TV, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre alle 1:30. Subito dopo, alle 4:00, si affronteranno i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves in un match che promette di essere avvincente.

Da non perdere nel corso della settimana l'inaugurazione dell'Intuit Dome, la nuovissima arena dei Los Angeles Clippers, che ospiterà la sfida contro i Phoenix Suns nella notte del 24 ottobre. Questo impianto all'avanguardia promette di rivoluzionare l'esperienza dei tifosi grazie alla sua architettura moderna e al forte impegno per la sostenibilità. I riflettori saranno puntati anche su Simone Fontecchio, pronto a fare il suo debutto con i Detroit Pistons dopo una pre-season esaltante, nella partita contro gli Indiana Pacers alle 01:00 della notte tra il 23 e il 24 ottobre. Nella scorsa stagione, Fontecchio nelle sue 16 partite a Detroit ha registrato una media di 15,4 punti, con un eccellente 47,9% al tiro dal campo, aggiungendo 1,8 assist e 4,4 rimbalzi a partita. Infine, imperdibile il debutto della prima scelta al draft, Zaccharie Risacher, che farà il suo esordio con gli Atlanta Hawks contro i Brooklyn Nets alle 01:30 del 24 ottobre.

Inoltre, il weekend porterà con sé due imperdibili eventi: l’#NBASATURDAYS il 26 ottobre, con la sfida tra i Denver Nuggets e i La Clippers alle 23:00, e l’#NBASUNDAYS il 27 ottobre alle 20:30 con la sfida tra i Philadelphia 76ers e gli Indiana Pacers. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Nba e in streaming su Now, offrendo un’opportunità unica di vivere l’emozione della Nba direttamente da casa.

Tra gli eventi di punta della stagione regolare, la seconda edizione dell’Emirates Nba Cup, il cui inizio è fissato per il 12 novembre, con la finale che si svolgerà il 17 dicembre quando i Los Angeles Lakers difenderanno il titolo vinto l'anno scorso. Da non perdere anche gli appuntamenti fuori dagli Stati Uniti: l’Nba Mexico Game tra i Miami Heat e i Washington Wizards il 2 novembre e gli Nba Paris Games, per la prima volta con una doppia sfida annuale, che vedranno affrontarsi gli Indiana Pacers e i San Antonio Spurs il 23 e il 25 gennaio. Quest'anno, gli Nba All-Star Games 2025 si terranno dal 14 al 16 febbraio a San Francisco, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati. La stagione proseguirà con il culmine della regular season il 13 aprile, seguito dai tornei Play-In dal 15 al 18 aprile, e dai Playoffs, che prenderanno il via il 19 aprile, fino al grande finale delle Nba Finals il 5 giugno.