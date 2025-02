Torna in campo Matteo Berrettini. Dopo aver battuto Novak Djokovic e Tallon Griekspoor, il tennista azzurro giocherà oggi, giovedì 20 febbraio, il proprio match valido per i quarti di finali dell'Atp 500 di Doha. Davanti a lui ci sarà Jack Draper, britannico numero 16 del mondo che nei primi due turni del torneo ha eliminato gli australiani Popyrin e O'Connell.

Berrettini-Draper, orario e precedenti

La sfida tra Matteo Berrettini e Jack Draper è in programma oggi, giovedì 20 febbraio, non prima delle ore 17. I due tennisti si sono affrontati una sola volta, lo scorso anno nel torneo di Stoccarda, con il britannico che si è imposto in tre set.

Berrettini-Draper, dove vederla in tv

Berrettini-Draper sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.