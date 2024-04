Matteo Berrettini batte Lorenzo Sonego nel derby dei quarti di finale del torneo Atp di Marrakech (terra batttuta) in Marocco e si qualifica per le semifinali. Il romano si impone per 6-3, 7-6 (7-5) e in semifinale attende il vincente del match tra l'argentino Mariano Navone e l'australiano Aleksandar Vukic.

Eliminato oggi Fabio Fognini. Il ligure, proveniente dalle qualificazioni, viene sconfitto nei quarti dal russo Pavel Kotov che si impone nettamente per 6-1, 6-2 e in semifinale affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena.