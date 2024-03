L'azzurro torna in campo per completare il secondo turno

Matteo Berrettini torna in campo oggi, alle 20 italiane, per completare il match contro il francese Arthur Cazaux, numero 77 del ranking, negli ottavi di finale dell'Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp. La sfida è stata interrotta per pioggia dopo il primo set, vinto da Cazaux per 6-3 grazie ad un solo break. Berrettini, al rientro nel circuito dopo 7 mesi di stop, ha esordito nel torneo battendo un altro francese, Hugo Gaston. Il tennista romano, dopo aver archiviato un lungo elenco di infortuni, in Arizona cerca la condizione migliore in vista del clou della stagione.

Il vincente tra Berrettini e Cazaux è destinato a tornare in campo nel giro di poche ore. Nella notte italiana, infatti, sono in programma gli ottavi di finale contro Terence Atmane, che aspetta di conoscere il proprio avversario. Il match Berrettini-Cazaux sarà trasmesso in diretta tv da Supertennis.