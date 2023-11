Antonio Cassano rompe il silenzio dopo il divorzio da Bobo Vieri e l'addio alla Bobo tv con Lele Adani e Nicola Ventola, gli altri ex calciatori 'epurati' dal progetto decollato su Twitch. Venerdì scorso Vieri ha annunciato la separazione dagli ex partner del progetto: "D'ora in poi ci sarò solo io", ha detto l'ex centravanti. Adani si è espresso, in maniera velata e poco diretta, con una serie di post su Instagram. Ventola, in un audio diffuso da Fabrizio Corona, ha fatto riferimento indirettamente a problemi per rapporti e per gestione economica. Ora tocca a Cassano, che risponde a Striscia la Notizia durante la consegna del ventesimo Tapiro d'oro 'vinto' dall'ex calciatore barese.

"I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita", dice Cassano replicando alle voci secondo cui alla base della separazione ci sarebbero questioni economiche. "La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme – continua Cassano – con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada".

Vieri voleva comandare? "Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un'idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque", conclude Cassano, facendo intendere che Vieri volesse inserire, davanti o dietro le telecamere, una quinta figura.

Con questo Tapiro Cassano arriva a quota 20, primo sportivo nella storia del tg satirico e terzo nella classifica generale dietro a Belen e Fiorello. Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).