Bocce, a San Giovanni in Persiceto final four scudetto A maschile, femminile e juniores

A San Giovanni in Persiceto dal 23 al 25 giugno 2023 si disputeranno, così come è già avvenuto nel 2019, nel 2021 e nel 2022, le final four scudetto della serie A maschile, femminile e juniores delle bocce sintetiche. L’evento tricolore vedrà ai nastri di partenza dodici squadre per l’assegnazione di tre scudetti. Le final four tricolori della serie A maschile vedranno al via i veneti della Punto Inox Vigasio e Giorgione 3Villese, i lombardi nonché campioni in carica della Caccialanza Milano e i piemontesi del Possaccio. L’incrocio delle semifinali è dato dalla classifica della regular season con le sfide Giorgione 3Villese – Caccialanza Milano e Punto Inox Vigasio – Possaccio.

Le semifinali delle final four femminile e juniores saranno decretate dal sorteggio, in programma dalle ore 11.30 di venerdì 23 giugno 2023 nella Sala Consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto alla presenza delle autorità istituzionali e sportive. A seguire è in programma la presentazione dell’evento. Le quattro squadre della competizione tricolore femminile, che hanno superato i raggruppamenti eliminatori, sono: le piemontesi del Possaccio, le romane della Sandro De Sanctis, le campionesse in carica e d’Europa dell’Osteria Grande Castel San Pietro e le umbre della Sant’Erminio.

I quattro team finalisti del campionato juniores sono i lombardi della Canottieri Flora Cremona, i veneti della Vigasio, gli umbri della Città di Spoleto e i campani della Kennedy. Nel 2022 a vincere gli scudetti furono la Caccialanza Milano (serie A maschile), la Trem Osteria Grande Castel San Pietro (femminile) e Ancona 2000 (juniores).

“Le finali scudetto in un’unica location con uomini, donne e ragazzi sono l’obiettivo che siamo riusciti a raggiungere con tutte le nostre specialità, perché per il nostro movimento si tratta di un ritorno di immagine importante che lo unifica e rafforza ulteriormente – ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Il colpo d’occhio per chi arriva al bocciodromo è unico. La formula è già collaudata e siamo certi che, anche in questa occasione, lo spettacolo è assicurato”.

“L’idea della Federazione per il prossimo anno – ha aggiunto De Sanctis - è quella di puntare su dieci grandi eventi tra Raffa, Volo e Petanque, dal montepremi assai importante e organizzati col contributo della Fib. I dieci grandi eventi serviranno per incrementare notevolmente l’immagine, la comunicazione e l’effetto mediatico della Federazione Italiana Bocce. La FIB ha bisogno di grandi eventi per farsi conoscere e considerare da tutte le istituzioni politiche e sportive”.

“A San Giovanni in Persiceto ci saranno dodici squadre di sette regioni con tre team veneti, due lombardi, piemontesi e umbri e, poi, con una rappresentante ciascuna ai nastri di partenza avremo Lazio, Emilia Romagna e Campania– ha proseguito De Sanctis – La società Vigasio, inoltre, sarà presente con due squadre, come già era successo l’anno scorso con la Boville Marino, segno questo dell’attenzione che la società ha dato sia ai senior che agli juniores”.

“Questo fine settimana – ha concluso il numero uno della Fib –, ci sarà ancora una volta la VAR che farà in modo di arrivare alla risoluzione di un annoso problema del nostro sport: quello del rispetto delle linee, che delimitano le zone delle corsie di gioco, al momento del lancio della boccia. Infine, viene sperimentato attraverso uno specifico dispositivo elettronico, del lancio da una boccia all’altra nei 30 secondi previsti da regolamento tecnico. Intanto, grazie alla webtv federale, le tre finali saranno trasmesse tutte in diretta sulla nostra piattaforma (www.topbocce.live)”.