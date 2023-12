Bocce, la Sala della Protomoteca in Campidoglio ospita il 16 dicembre gli 'Mb Fib Award

Una giornata di grande tradizione e prestigio per la Federazione Italiana Bocce è rappresentata dall’appuntamento di sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18. Nella prestigiosa Sala della Protomoteca nel palazzo del Campidoglio di Roma, infatti, si accenderanno i riflettori sull’evento “Mb Fib Award”, il consueto evento annuale della Fib, nel corso del quale si celebrano campioni, società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti e sponsor, protagonisti dell’ultima stagione sportiva. Un’edizione importante, che taglia il traguardo della 42a edizione. Nel 1980, su impulso dell’attuale presidente della Fib Marche, Corrado Tecchi, infatti, andò in scena la prima edizione del Premio Marche, un appuntamento storico del movimento boccistico nazionale. L’Mb Fib Award torna a Roma dopo il successo del 2022 svoltosi al Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

“C’è l’idea di rendere la 42a edizione dell’Mb Fib Award, tenutosi storicamente tra le Marche e Roma, itinerante e con una connotazione internazionale. Quest’anno la cerimonia si terrà al Campidoglio, nel cuore di Roma, a testimonianza dell’importanza del premio. Tra gli ospiti dell’edizione 2023, gli attori Maurizio Mattioli, Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Stefano De Sando e la showgirl Veronica Ursida. A presentare l’evento sarà la nota giornalista di Rai Sport Simona Rolandi. All’interno dello spettacolo, anche una performance musicale di Francesca Silvi ed Alessio Scialò (due elementi dello storico gruppo Adika Pongo) e del pianista Andrea Bacchetti. Saranno con noi il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del Cip, Luca Pancalli e l’Assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato”, ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Bocce Marco Giunio De Sanctis.

“Consegneremo dodici statuette a coloro che si sono distinti nel corso dell’ultima stagione: tre società, quattro atleti, un dirigente, un tecnico, un arbitro (Premio Occelli ndr), un premio speciale ad un grandissimo atleta del passato e, per la prima volta, ad un personaggio internazionale, un vero e proprio riconoscimento alla carriera per un dirigente che ha dedicato la propria vita al nostro mondo sportivo”, ha proseguito De Sanctis. “L’evento si concluderà con la cena di gala in uno storico ristorante di Trastevere, chiamando a raccolta anche i dirigenti federali e territoriali, che lavorano quotidianamente per la crescita del movimento sportivo boccistico. La kermesse Mb Fib Award vuole augurare al nostro mondo un futuro sempre più roseo, all’insegna di un’immagine più qualificata della FIB, correlata alle sue meritorie finalità -ha concluso De Sanctis-. Il ringraziamento va alla Commissione valutatrice, presieduta dal presidente FIB Marche, Corrado Tecchi, ed a tutto lo staff organizzativo federale che, sempre maggiormente cerca di far assurgere l’Mb Fib Award alle più alte vette nel panorama sportivo nazionale.