Il Milan vince 2-0 sul campo del Bologna oggi, 21 agosto 2023, nel posticipo in calendario per la prima giornata del calendario del campionato di Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con i gol di Giroud e Pulisic, a segno nel primo tempo.

LA PARTITA, GIROUD E PULISIC A SEGNO

Pronti, via e il Bologna spaventa il Diavolo. I rossoblu sfiorano il gol dopo una ventina di secondi: Lykogiannis calcia da lontano, traversa. Il Milan si assesta, entra pienamente in partita e alla prima chance colpisce. Pulisic innesca Reijnders, che con una sponda offre il pallone a Giroud: destro secco, 1-0 all'11' per la squadra allenata da Pioli. Il Bologna prova a reagire ma viene colpito e affondato al 21' dagli ospiti. Pulisic affonda, scambia con Giroud e di destro battezza l'incrocio dei pali: 2-0, Milan padrone del match. I padroni di casa si fanno vivi dalle parte di Maignan con una botta di Ferguson, ma è Skorupski il portiere più impegnato: l'estremo difensore nega la doppietta a Giroud e tiene viva la partita.

Nella ripresa, il Milan bada a controllare il match e a dosare le energie. Il Bologna può alzare il baricentro con continuità. Al 52' Tomori rischia grosso nella propria area, con un contatto su Orsolini che l'arbitro Pairetto non giudica falloso. Ndoye al 60' scheggia il palo esterno, pochi secondi dopo Maignan deve mettersi all'opera per disinnescare i tentativi di Aebischer e Posch.

L'ultima porzione della partita animato dal palo che Leao centra al 90'. Il serbatoio del Bologna si svuota, il Milan gestisce senza patemi: buona la prima per i rossoneri.