I rossoneri in campo in Germania

Il Milan fa visita al Borussia Dortmund oggi, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, nella sfida in diretta tv alle 21, vanno a caccia della prima vittoria dopo il pareggio casalingo all'esordio contro il Newcastle.

"Noi andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere la partita. E' una partita importante che pesa, ma poi ci saranno altre 4 partite. Dopo non aver vinto la prima partita, sarà una gara importante. Loro in Champions non perdono in casa da novembre 2021. Noi abbiamo grande fiducia e daremo il massimo", dice il tecnico rossonero Stefano Pioli.

Sulla squadra tedesca Pioli afferma: "Loro giocano un calcio offensivo. Giocano sempre con 5 giocatori offensivi. Possono concedere qualcosa, ma dipenderà da noi. Bisognerà essere compatti e intelligenti, oltre a fare le scelte giuste".

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini, Ozcan, Nmecha; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao.

Come vedere la partita in tv e in streaming

Borussia Dortmund-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video: bisogna scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione per poter assistere all'incontro. L'app è utilizzabile su console di gioco (Xbox e PlayStation) e su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Ovviamente il match è visibile anche sul sito Prime Video.