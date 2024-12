Ieri durante la partita Fiorentina-Inter il centrocampista viola Edoardo Bove è caduto a terra per un malore. Il 22enne calciatore è stato soccorso in campo e, a quanto pare, un compagno di squadra è intervenuto per spostare la lingua di Bove. Una manovra non corretta, come spiega la Fondazione Lice (Lega italiana contro l'epilessia) "Inizialmente i media hanno parlato di crisi epilettica e manovre salvavita", dice il presidente, Oriano Mecarelli, che fa chiarezza su alcuni passaggi che riguardano le manovre salvavita.

"Quando per problemi cardiaci (arresto del ritmo, fibrillazione ventricolare, etc) il sangue non arriva più al cervello - spiega - si perde conoscenza e si possono avere anche piccole scosse cloniche agli arti, come quelle, più importanti, che si verificano nelle crisi epilettiche definite tonico-cloniche generalizzate".

"Anche nella più semplice sincope vaso-vagale (lo 'svenimento' che accade in soggetti predisposti alla vista del sangue o per altre cause) si cade a terra e si possono verificare scosse. In quel caso il cuore riprende a battere abbastanza rapidamente e la coscienza si recupera; non c'è nessuna manovra da fare. Ma se il cuore si ferma o smette di battere più a lungo occorre intervenire immediatamente, o con il massaggio cardiaco o con l'applicazione del defibrillatore", prosegue.

"Chi assiste all'evento, che spaventa molto, invece pensa subito a 'disostruire' la bocca, come se questo fosse sufficiente a far riprendere del tutto il malcapitato - evidenzia il presidente della Fondazione Lice - L'opinione popolare è che la lingua in queste situazioni cada all'indietro, fino ad ostruire la trachea. Conoscenza questa del tutto errata: la lingua non è una 'pallina' o un 'corpo morto', è un muscolo e durante una crisi epilettica può andare di lato e finire tra le arcate dentarie serrate, e quindi ferirsi, ma in questo caso tentare di aprire la bocca è pericoloso, sia per le dita del soccorritore (che verranno morse) che per i denti di chi si sta soccorrendo".

Cosa fare

Ecco le indicazione della Fondazione Lice sulle manovre salvavita, da fare o non fare, in casi come questi:

1) In caso di crisi epilettica, con irrigidimento e poi scosse cloniche intense, non tentare mai di aprire la bocca per cercare di estrarre la lingua. Appena la crisi termina il respiro si ristabilisce da solo, occorre soltanto evitare che la persona cadendo si faccia male; non immobilizzarlo forzatamente mentre si scuote, adagiarlo su un fianco appena le scosse sono terminate;

2) In caso di una persona colta da un malore improvviso, per prima cosa adagiarla su una superficie sicura e chiamare immediatamente il 112; controllare se respira e se il cuore batte, per esempio sentendo il polso. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, se il cuore non batte regolarmente si può utilizzare un defibrillatore (ammesso che in quel luogo sia a disposizione) oppure in caso di arresto completo cardio-respiratorio procedere al massaggio cardiaco e alla respirazione bocca a bocca. Si tratta di effettuare una vera e propria rianimazione cardio-polmonare (Rcp), che in genere effettuano i soccorritori esperti nel farla.

"Da quanto detto, risulta che 'spostare' la lingua non serve a nulla in condizioni di malore importante dovuto a problemi cardio-respiratori. In questi casi è fondamentale invece l'arrivo tempestivo dei soccorritori, perché un arresto cardiaco di durata superiore ai 5 minuti è molto pericoloso per la salute del nostro cervello", precisa la Fondazione Lice.

Quando invece è fondamentale disostruire le vie aeree? "Quando l'ostruzione è dovuta ad un corpo estraneo che ha creato un vero e proprio 'tappo' nelle vie aeree, che blocca completamente il passaggio dell'aria. In questi casi occorre far risalire il 'tappo' e si può praticare la manovra di Heimlich. Questa manovra, che prende il nome dal suo inventore, consiste nel comprimere il diaframma di persone coscienti, spingendolo verso l'alto, in modo da causare un colpo di tosse (determinato artificialmente dal violento aumento della pressione intratoracica) e la conseguente espulsione del corpo estraneo", conclude Mecarelli.