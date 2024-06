Bullismo, Zecchin (apneista): “Sport ha ruolo fondamentale per superare disagi”

“La politica ha un ruolo fondamentale e dovrebbe cercare di incentivare lo sport nelle scuole quanto più possibile. Lo sport secondo me ha un ruolo fondamentale nella vita dei più giovani, perché ti aiuta veramente a maturare, a crescere, a insegnarti i valori più importanti della vita e ovviamente a superare tante difficoltà che la vita inevitabilmente ci pone di fronte. A me ha aiutato veramente tantissimo e consiglio a ogni giovane di cercare la propria passione nello sport”. Lo ha dichiarato Alessia Zecchin, apneista italiana e pluriprimatista mondiale in sei discipline dell'immersione in apnea, in occasione della presentazione dell’Accademia dei Campioni promossa dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.