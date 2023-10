Cage Warriors a Roma, il più importante circuito europeo di MMA nella Capitale il 28 ottobre

I Cage Warriors tornano a Fiera Roma per una colossale notte di azione MMA sabato 28 ottobre per CW 162. Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan,da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. Con oltre 150 eventi in 14 paesi è la più longeva manifestazione d'Europa a tema MMA. L’incredibile e adrenalinica manifestazione, con più di 180 eventi all’attivo, è stata ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Russia, Danimarca.

L’arrivo di Cage Warriors in Italia dal 2022 e la promozione sul nostro territorio nazionale degli incontri di MMA, si deve a Lorenzo Borgomeo, head coach del più importante team italiano di #MMA , l'Aurora MMA, e imprenditore del settore con oltre 30 team in tutta Italia che fanno parte del suo network di cui detiene la direzione e consulenza tecnica. Dopo una carriera in America da atleta professionista, dal 2012 circa forma atleti amatori e professionisti.

Borgomeo, già Direttore Tecnico Nazionale Federkombat, come allenatore ha formato atleti che hanno partecipato in tutte le principali promotion internazionali di MMA,come l’UFC, ONE e BELLATOR. Grazie alle sue capacità sportive e alla sua influenza internazionale, la promotion europea Cage Warriors, storica anticamera di campioni UFC, ha deciso di aprire nella nostra nazione anche il Cage Warriors Academy Italy, la sua costola dedicata principalmente ai fighter amateur: Il CWA è costituito da una serie di eventi minori rispetto a quelli istituzionali numerati, in cui si creano card amateur al fine di tenere nel radar della compagnia giovani talenti che potrebbero debuttare correttamente nel professionismo dando loro un alto tasso di visibilità e programmaticità annuale dei loro match.

Il Cage Warriors Academy Italy rientra tra gli eventi della Federkombat, l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI che gestisce le MMA. “La fiducia che il Cage Warriors sta continuando a dare all’Italia e al lavoro svolto finora è un segnale ben preciso per le MMA internazionali: il pubblico italiano risponde ottimamente a questi eventi europei e gli atleti che competono ai più alti livelli sono frutto di una corretta crescita e formazione che non ha nulla da invidiare al resto del mondo. Vedere il mio team e i ragazzi del mio network che riescono ad arrivare a risultati impensabili fino a pochissimo tempo fa non può che rendermi orgoglioso e darmi una carica ulteriore per formare sempre più ragazzi in maniera professionale e matura. Sono particolarmente soddisfatto - afferma Borgomeo- quindi, di come le MMA italiane ed in particolare il mio team Aurora MMA stiano vivendo questo momento di boom mediatico e sportivo”.

Sarà una entusiasmante notte di arti marziali. Gli adrenalinici e appassionanti incontri in programma avranno come protagonisti l’idolo locale Simone Patrizi,gli esplosivi Emanuele Tetti e Daniel Ghercioiu, il fuoriclasse Khadim Dia insieme a tanti altri veterani come Leon Aliu e Tanio Pagliariccio.