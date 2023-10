La Roma vince 4-1 sul campo del Cagliari nel match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I giallorossi si impongono con la doppietta di Lukaku e i gol di Aouar e Belotti. La formazione allenata da Mourinho sale a 11 punti. Il Cagliari è ultimo a quota 2.

La partita

Il Cagliari crea la prima occasione del match al 10'. Petagna decolla e colpisce di testa, Rui Patricio salva con una gran parata. Il lampo rossoblu precede l'inizio del monologo giallorosso, che entra nel vivo al 18' con la conclusione di Dybala, respinta da Scuffet. La Roma passa in vantaggio subito dopo. Spinazzola imbuca, Aouar non sbaglia: 0-1 al 19'. Passa una manciata di secondi e gli ospiti raddoppiano. Karsdorp affonda sulla fascia, cross potente e Lukaku, da due passi, fa sponda di petto: 0-2 al 20'. La Roma gioca sul velluto e con Lukaku spreca la chance del 3-0.

Il pomeriggio giallorosso è perfetto fino al 36', quando Dybala si accascia per l'ennesimo infortunio: l'argentino lascia il campo quasi in lacrime, nuovo stop. Senza la stella, la Roma marcia comunque spedita e in avvio di ripresa chiude i conti. Belotti scappa sul lancio di Paredes, protegge il pallone e buca Scuffet: 0-3 al 51'. Ancora Paredes suggeritore al 59', stavolta a beneficiarne è Lukaku che può completare doppietta personale e poker: 0-4. La partita non ha più nulla da dire. Il Cagliari meriterebbe il gol della bandiera. La prodezza del baby Prati, con un pallone spedito all'incrocio, viene vanificata dal fuorigioco di Pavoletti nell'azione. I padroni di casa vanno a segno all'87'. Rigore di Nandez, 1-4.