Calcio, Abodi: "Penalizzazioni in classifica solo dopo sentenze passate in giudicato"

"Questo può accadere anche a stagione in corso, contrariamente a quanto si è detto, ma solo in caso di una sentenza definitiva"

"Le penalizzazioni peseranno in classifica solo dopo una sentenza passata in giudicato". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nella conferenza stampa al termine del Cdm. "Questo - ha puntualizzato - può accadere anche a stagione in corso, contrariamente a quanto si è detto, ma solo in caso di una sentenza definitiva, per evitare che i punti vengano tolti e rimessi più volte", ha aggiunto Abodi.

In merito alla possibile cancellazione del limite dei tre mandati per i presidenti delle federazioni, il ministro ha spiegato: "Abbiamo deciso di ritirare la norma, aspettando il pronunciamento della Consulta i primi di luglio. Dopo prenderemo atto delle determinazioni fatte".

"Per quanto riguarda il vincolo sportivo ci sarà un cuscinetto - ha detto Abodi - La norma precedente lo azzerava a partire dal 1° luglio 2024 per i vecchi contratti e non ne teneva conto per i nuovi. Noi abbiamo previsto un atterraggio morbido con due anni di vincolo per poi procedere eventualmente all'azzeramento ma senza una scelta traumatica".