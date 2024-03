Calcio: Dossena, 'Retegui? Al momento unico che può interpretare quel ruolo'**

"Retegui può essere il giocatore che cercava Spalletti per l'attacco? Più che altro è l'unico per adesso, in attesa che crescano e che prendano possesso della situazione sia Pinamonti che Scamacca. Al momento Retegui è l'unico che può interpretare quel ruolo, lo può fare anche Raspadori ma con caratteristiche diverse, ma l'attaccante del Genoa è l'unico che dentro l'area di rigore sa cosa deve fare e sa dove deve andare, ovviamente si spera che Spalletti abbia più soluzioni e che Pinamonti e Scamacca riescano a capire la loro dimensione e quello che potrebbero dare. Immobile? Non lo so. Non conosco la sua situazione fisica, quindi se non sta bene, se non si sente nelle condizioni migliori. Credo lo sappia solo lui. Vediamo che sta facendo fatica, ma quante e quali sono le cause non lo sappiamo". Lo ha detto Beppe Dossena all'Adnkronos dopo il successo della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti 2-1 con il Venezuela con la doppietta di Mateo Retegui.

"Retegui cresciuto in Italia con Gilardino? Le sue caratteristiche sono quelle, quindi non si scopre nulla. Dentro l'area di rigore è uno che sente la porta, è uno che va senza fronzoli, quindi nel momento in cui abbiamo dei buoni esterni, bravi nell'uno contro uno, lui è sicuramente il giocatore più adatto per concludere, per stare lì e aspettare il momento opportuno. E' molto bravo a capitalizzare le 'palle sporche'. Quindi per il momento sì, l'abbiamo trovato, ma non possiamo pensare di percorrere competizioni importanti non dando a disposizione di Spalletti delle alternative di un certo peso anche in avanti. Le possibilità sia in difesa che a centrocampo le abbiamo, come anche sugli esterni. Vediamo cosa succederà fra qualche mese. Ad oggi ci dobbiamo accontentare di questo", ha aggiunto Dossena, che reputa le amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador utili per fare gruppo.

"Sono partite atipiche, con il fuso orario, il viaggio, la stanchezza accumulata nei mesi. Credo che arrivino poche indicazioni a livello tecnico, ma servono per capire le caratteristiche personali dei giocatori, più che quelle tecniche o fisiche, servono a capire come ci si comporta, cosa si dice e cosa si pensa, che posizione si prende all'interno del gruppo, si può comprendere la crescita delle persone, più che degli atleti", ha concluso Dossena.