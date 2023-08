Calcio: nuova terza maglia per la Juventus, ispirata alla rivoluzione industriale di Torino

"Oggi adidas svela il Third Kit Juventus per la stagione 2023/24. Ispirandosi alla rivoluzione industriale di Torino, il nuovo kit celebra questo periodo cruciale per l’affermazione della città e della sua architettura. Come omaggio all'incredibile architettura di Torino, la nuova maglia mostra un motivo scelto per riflettere le texture e le superfici delle famose strutture di questa grande città. Il colore di base è l'antracite - una tonalità inestricabilmente legata al patrimonio industriale della città di Torino". Lo scrive l'aziena sportiva in una nota.

"La nostalgia continua - data la scelta della tonalità dominante – celebrando anche una lunga serie di leggendari portieri della Juventus, ispirati dal colore che è diventato sinonimo delle loro maglie nel corso degli anni. L'utilizzo di un kit per giocatori di movimento crea qualcosa di unico, dato che ricolloca queste icone del club al centro dell'azione: in mezzo al campo. Il design è caratterizzato da una finitura retrò con colletto nero con abbottonatura in stile Henry e dalle famose tre strisce adidas in grigio su ogni manica".

"La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia Heat.rdy, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre si esibiscono sul palcoscenico più importante. La versione per i tifosi è dotata della tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Entrambe le versioni della maglia sono state realizzate con materiali riciclati al 100%: solo una delle soluzioni adidas per contribuire a porre fine ai rifiuti di plastica.

All'inizio di quest'anno, adidas ha annunciato di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia per sostituire il poliestere vergine con quello riciclato nei suoi prodotti, ovunque possibile, entro la fine del 2024. Il nuovo Third Kit Juventus sarà indossato per la prima volta in campo nel debutto in campionato contro l'Udinese il 20 agosto e sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 17 agosto presso gli Juventus Store, i negozi al dettaglio selezionati e online su adidas.it".