La Roma cerca un attaccante e sogna Romelu Lukaku. L'Inter insegue un difensore. Il Milan aspetta l'occasione per l'ultimo colpo. La Juve deve cedere qualcuno prima di rafforzare l'organico. Il Napoli, perso Gabri Veiga, cerca un centrocampista. Manca una settimana alla chiusura del calciomercato 2023 e, tra voci e ultime news, tutti i club sono attivi per completare le operazioni.

Intanto, ecco gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli affari ufficiali in Serie A squadra per squadra.

ATALANTA. ACQUISTI: Scamacca (a, West Ham); Touré (a, Almeria); De Ketelaere (c, Milan); Kolasinac (d, Olympique Marsiglia) f.c.; Bakker (d, Bayer Leverkusen); Adopo (c, Torino) f.c.; Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.; Zortea (d, Sassuolo) f.p.; Miranchuk (c, Torino) f.p.; Cambiaghi (a, Empoli) f.p.; Masi (d, Triestina). CESSIONI: Demiral (d, Al-Ahli); Latte Lath (a, Middlesbrough); Maehle (d, Wolfsburg); Hojlund (a, Manchester United); Boga (a, Nizza); Gollini (p, Napoli); Cittadini (d, Monza); Pessina (c, Monza); Sportiello (p, Milan) f.c.; Lammers (a, Rangers); Bergonzi (d, FeralpiSalò) Zuccon (c, Cosenza); Mazzocchi (a, Cosenza); Panada (c, Sampdoria); Giovane (c, Ascoli); Vido (a, Reggiana). TRATTATIVE: Stach (c, Mainz); Hien (d, Verona); Holm (d, Spezia); Pacifico (d, Defensor); Iling (a, Juventus).

BOLOGNA. ACQUISTI: Karlsson (a, AZ); Fabbian (c, Inter); Ndoye (a, Basilea); Beukema (d, Az Alkmaar); El Azzouzi (c, Union Saint-Gilloise); Posch (d, Hoffenheim) risc.; Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc.; Moro (c, Dinamo Mosca) risc.; Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p. CESSIONI: Arnautovic (a, Inter); Schouten (c, Psv); Medel (c, Vasco de Gama) f.c.; Sansone (a, svincolato) f.c.; Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p.; Cambiaso (d, Juventus) f.p.; Kasius (d, Az Alkmaar); Pyyhtia (c, Ternana). TRATTATIVE: Douvakis (a, Utrecht); Freuler (c, Nottingham); Musa (a, Benfica); Pacifico (d, Defensor); Sallai (c, Friburgo); Kristiansen (d, Leicester); Mikautadze (a, Metz); Pavlidis (a, AZ); Iling (a, Juventus); Petagna (a, Monza); Cuypers (a, Gent); Ngonge (a, Verona); Cambiaghi (a, Atalanta); De la Vega (a, Lanus); Bayo (a, Lille).

CAGLIARI. ACQUISTI: Shomurodov (a, Roma); Augello (d, Sampdoria); Jankto (c, Getafe); Prati (c, Spal); Oristanio (c, Inter); Sulemana (c, Verona); Scuffet (p, Cluj); Catena (d, Pescara); Di Pardo (d, Juventus) risc. CESSIONI: Lella (c, Venezia); Altare (d, Venezia); Barreca (d, Sampdoria); Bellanova (d, Torino); Marin (c, Empoli); Cragno (p, Monza); Walukiewicz (d, Empoli); Prelec (a, WSG Tirol); Veroli (d, Catanzaro); Travaglini (d, Ternana). TRATTATIVE: Wieteska (d, Clermont); Douvikas (a, Utrecht); Helander (d, Rangers) f.c.; Petagna (a, Monza); Colombo (a, Milan); Petkovic (a, Dinamo Zagabria); Chatzīdiakos (d, AZ); Nsame (a, Young Boys).

EMPOLI. ACQUISTI: Bereszyński (d, Sampdoria); Gyasi (a, Spezia); Cancellieri (a, Lazio); Caprile (p, Napoli); Pezzella (d, Parma); Ranocchia (c, Juventus); Maldini (a, Milan); Shpendi (a, Cesena); Grassi (c, Parma); Marin (c, Cagliari); Luperto (d, Napoli) risc.; Walukiewicz (d, Cagliari) risc.; Caputo (a, Sampdoria) risc.; La Mantia (a, Spal) f.p. CESSIONI: Stojanovic (d, Sampdoria); Parisi (d, Fiorentina); Vicario (p, Tottenham); Asllani (c, Inter); Bajrami (c, Sassuolo); Stulac (c, Palermo); Pjaca (a, Juventus) f.p.; Destro (a, svincolato) f.c.; Akpa Akpro (c, Lazio) f.p.; Cambiaghi (a, Atalanta) f.p.; Satriano (a, Inter) f.p.; Merola (a, Pescara); Bandinelli (c, Spezia); Rizza (d, Cittadella), Donati (d, Lecco); Degli Innocenti (c, Lecco). TRATTATIVE: Cambiaghi (a, Atalanta); Kovalenko (c, Atalanta); Carboni (d, Monza); Beruatto (d, Pisa); Akpa Akpro (c, Lazio); Gaetano (c, Napoli); Fraser (c, Newcastle).

FIORENTINA. ACQUISTI: Beltran (a, River Plate); Christensen (p, Hertha Berlino); Nzola (a, Spezia); Mina (d, Everton) f.c.; Parisi (d, Empoli); Arthur (c, Juventus); Infantino (c, Rosario Central); Sabiri (c, Sampdoria) f.p. CESSIONI: Igor (d, Brighton); Cabral (a, Benfica); Terzic (d, Salisburgo); Cerofolini (p, Frosinone); Krastev (d, Catanzaro); Bianco (c, Reggiana); Maleh (c, Lecce); Zurkowski (c, Spezia); Venuti (d, Lecce) f.c.; Saponara (a, Verona) f.c.; Rasmussen (d, Brondby); Ferrarini (d, FeralpiSalò); E. Pierozzi (c, Cesena); Distefano (a, Ternana). TRATTATIVE: Hien (d, Verona); Palomino (d, Atalanta); Baldanzi (c, Empoli); Murillo (d, Corinthians).

FROSINONE. ACQUISTI: Cheddira (a, Napoli); Ferizaj (c, Shamrock Rovers); Barrenechea (c, Juventus); Cerofolini (p, Fiorentina); Lusuardi (d, Criciuma); Romagnoli (d, Lecce); Harroui (c, Sassuolo); Marchizza (d, Sassuolo); Turati (p, Sassuolo); Brescianini (c, Milan); Kvernadze (a, FC Kolkheti 1913 Poti); Cuni (a, Bayern Monaco); Monterisi (d, Lecce); Mazzitelli (c, Monza) risc. CESSIONI: Boloca (c, Sassuolo); R. Insigne (a, Palermo); Ricci (c, Sampdoria); Kujabi (c, Torres); Mulattieri (a, Inter); Bracaglia (d, Recanatese); Cangianiello (c, Lucchese); Cotali (d, Modena) f.c.; Ravanelli (d, Cremonese) f.p.; Lucioni (d, Lecce) f.p.; Frabotta (d, Juventus) f.p.; Sampirisi (d, Monza) f.p.; Kone (c, Torino) f.p.; Moro (a, Sassuolo) f.p.; Marcianò (p, svincolato) f.c.; Matarese (a, svincolato) f.c.; Satariano (a, svincolato); Bevilacqua (d, svincolato); Vettorel (p, Gubbio). TRATTATIVE: Lirola (d, Olympique Marsiglia); Nicolussi Caviglia (c, Juventus); Fiorillo (p, Salernitana); Kaio Jorge (a, Juventus); Zerbin (a, Napoli); Okoli (d, Atalanta); Gaetano (c, Napoli).

GENOA. ACQUISTI: Retegui (a, Boca Juniors); Malinkovskyi (c, OM); Messias (a, Milan); Thorsby (c, Union Berlino); De Winter (d, Juventus); Martin (d, Mainz) f.c.; Leali (p, Ascoli) f.c.; Sommariva (p, Pescara); Martinez (p, Lipsia) risc.; Puscas (a, Reading) risc.; Dragusin (d, Juventus) risc.; Favilli (a, Ternana) f.p.; Besaggio (c, Juventus Next Gen) f.p.; Biraschi (d, Fatih Karagumruk) f.p.; Vasquez (d, Cremonese) f.p.; Galdames (c, Cremonese) f.p. CESSIONI: Salcedo (a, Inter) f.p.; Criscito (d, svincolato) f.c.; Haps (d, Venezia) f.p.; Buksa (a, Wsg Tirol); Sturaro (c, Karagumruk) f.c.; Vodisek (p, NK Rogaska); Semper (p, Como); Cassata (c, Spezia); Touré (c, Le Havre); Lipani (c, Sassuolo); Favilli (a, Ternana) TRATTATIVE: Duncan (c, Fiorentina); Zanoli (d, Napoli); Meite (c, Benfica); Haps (d, Venezia); Valeri (d, Cremonese); Corrado (d, Ternana); Petagna (a, Monza); Laxalt (d, Dinamo Mosca); Pezzella (d, Betis). Zortea (d, Atalanta).

INTER. ACQUISTI: A. Sanchez (a, Olympique Marsiglia) f.c.; Arnautovic (a, Bologna); Carlos Augusto (d, Monza); Sommer (p, Bayern Monaco); Cuadrado (c, Juventus) f.c.; Di Gennaro (p, Gubbio); Bisseck (d, Aarhus); Thuram (a, M'Gladbach) f.c.; Audero (p, Samodoria); Frattesi (c, Sassuolo); Asllani (c, Empoli) risc.; Acerbi (d, Lazio) risc.; Sensi (c, Monza) f.p.; Agoumé (c, Troyes) f.p.; Lazaro (d, Torino) f.p.; Salcedo (a, Genoa) f.p.; Colidio (a, Tigre) f.p. CESSIONI: Lazaro (d, Torino); Gosens (d, Union Berlino); Fabbian (c, Bologna); Oristanio (c, Cagliari); Se. Esposito (a, Sampdoria); Males (a, Youg Boys); Brozovic (c, Al-Nassr); Dzeko (a, Fenerbahce) f.c.; Mulattieri (a, Sassuolo); Lukaku (a, Chelsea) f.p.; V. Carboni (c, Monza); Pinamonti (a, Sassuolo); Skriniar (d, Psg) f.c.; D'Ambrosio (d, Monza) f.c.; Gagliardini (c, Monza) f.c.; Dalbert (d, svincolato) f.c.; Handanovic (p, svincolato) f.c.; Cordaz (p, svincolato) f.c.; Bellanova (d, Cagliari) f.p.; Pirola (d, Salernitana); Pompetti (c, Catanzaro); Zanotti (d, San Gallo); Vanheusden (d, Standard Liegi); Satriano (a, Brest); Colidio (a, River Plate); Radu (p, Bournemouth); Francesco Pio Esposito (a, Spezia); Brazao (p, Ternana); Fontanarosa (d, Cosenza); Stankovic (p, Sampdoria). TRATTATIVE: Schuurs (d, Torino); Pavard (d, Bayern Monaco); Bento (p, Atl. Paranaense); Tanganga (d, Tottenham); Chalobah (d, Chelsea); Scalvini (d, Atalanta).

JUVENTUS. ACQUISTI: Weah (a, Lille); Milik (a, Marsiglia) risc.; Gonzalez (d, Valencia); Cambiaso (d, Bologna) f.p.; McKennie (c, Leeds) f.p.; Rovella (c, Monza) f.p.; Frabotta (d, Frosinone) f.p.; Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p. CESSIONI; Facundo Gonzalez (d, Sampdoria); Lu. Pellegrini (d, Lazio); Zakaria (c, Monaco); Rovella (c, Lazio); Barrenechea (c, Frosinone); Ranocchia (c, Empoli); Aké (c, Udinese); De Winter (d, Genoa); Arthur (c, Fiorentina); Di Maria (a, Benfica) f.c.; Cuadrado (d, Inter) f.c.; Paredes (c, Psg) f.p.; Kulusevski (c, Tottenham); Dragusin (d, Genoa); Di Pardo (d, Cagliari); Barbieri (d, Pisa); Ihattaren (c, svincolato) f.c.; Gori (p, Monza). TRATTATIVE: Lukaku (a, Chelsea); Thomas (c, Arsenal); Thuram (c, Nizza); Amrabat (c, Fiorentina); Diarra (c, Strasburgo); Berardi (a, Sassuolo); Holm (d, Spezia); Morata (a, Atletico Madrid).

LAZIO. ACQUISTI: Rovella (c, Juventus); Lu. Pellegrini (d, Juventus); Isaksen (a, Midtjylland); Kamada (c, Eintracht) f.c.; Castellanos (a, New York City); Akpa Akpro (c, Empoli) f.p.; Jony (c, Gijon) f.p.; Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p.; A. Anderson (c, San Paolo) f.p. CESSIONI: Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal); Maximiano (p, Almeria); Cancellieri (a, Empoli); Raul Moro (a, Real Valladolid); Escalante (c, Cadice); Romero (a, Milan) f.c.; Radu (d, svincolato) f.c.; Durmisi (d, svincolato ) f.c.; Crespi (a, Cosenza). TRATTATIVE: Ronnow (p, Union Berlino); Kristiansen (d, Leicester); Bonucci (d, Juventus); Samardzic (c, Udinese); Sepe (p, Salernitana); Guendouzi (c, Marsiglia).

LECCE. ACQUISTI: Krstovic (a, DAC Dunajska Streda); Almqvist (a, Rostov); Ramadani (c, Aberdeen); Falcone (p, Sampdoria); Smajlovic (d, Taby FK); Kaba (c, Valenciennes); Rafia (c, Pescara); Venuti (d, Fiorentina) f.c.; Pongracic (d, Wolsfbsurg) risc.; Maleh (c, Fiorentina) risc. CESSIONI: Hjulmand (C, Sporting Lisbona); Ceesay (a, Damak F.C. Saudi Club); Romagnoli (d, Frosinone); Monterisi (d, Frosinone); Cassandro (d, Como); Lucioni (d, Palermo); Umtiti (d, Barcellona) f.p.; Oudin (a, Bordeaux) f.p.; Colombo (a, Milan) f.p.; Pezzella (d, Parma) f.p.; Tuia (d, svincolato) f.c.; Björkengren (c, Randers); Bleve (p, Carrarese); Pablo Rodriguez (a, Ascoli). TRATTATIVE: Livolant (c, Guingamp); Mendy (d, Caen); Faticanti (c, Roma).

MILAN. ACQUISTI: Pellegrino (d, Platense); Musah (c, Valencia); Chukwueze (a, Villarreal); Okafor (a, Salisburgo); Jimenez (d, Real Madrid); Reijnders (c, Az Alkmaar); Pulisic (a, Chelsea); Loftus-Cheek (c, Chelsea); Romero (a, Lazio) f.c.; Sportiello (p, Atalanta) f.c.; Raveyre (p, Saint-Étienne) f.c.; Colombo (a, Lecce); Skoczylas (c, Zaglebie Lubin II). CESSIONI: Lazetic (a, Fortuna Sittard); De Ketelaere (c, Atalanta); Rebic (a, Besiktas); Messias (a, Genoa); Gabbia (d, Villarreal); Nasti (a, Bari); Maldini (a, Empoli); Brescianini (c, Frosinone); Tonali (c, Newcastle); Bakayoko (c, Chelsea) f.p; Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p.; Ibrahimovic (a, svincolato) f.c.; Dest (d, Barcellona), f.p.; Vranckx (c, Wolfsburg) f.p.; Tatarusanu (p, svincolato) f.c.; Jungdal (p, Cremonese). TRATTATIVE: Calafiori (d, Basilea); Dominguez (c, Bologna); Kean (a, Juventus); Ekitike (a, Psg); Broja (a, Chelsea).

MONZA. ACQUISTI: D'Ambrosio (d, Inter) f.c.; Kyriakopoulos (d, Sassuolo); Gori (p, Juventus); Gagliardini (c, Inter) f.c.; Izzo (d, Torino) risc.; Cittadini (d, Atalanta); V. Carboni (c, Inter); Fernandes (a, Andrézieux Bouthéon); Pessina (c, Atalanta) risc.; Petagna (a, Napoli) risc.; Cragno (p, Cagliari) risc.; Pablo Marì (d, Arsenal) risc.; Caprari (a, Hellas Verona) risc.; Sampirisi (d, Frosinone) f.p.; Carboni (d, Venezia) f.p. CESSIONI: Valoti (a, Pisa); Carlos Augusto (d, Inter); Cragno (p, Sassuolo); Diaw (a, Bari); D’Alessandro (c, Pisa); Mazzitelli (c, Frosinone); Marrone (d, svincolato) f.c.; Morosini (c, svincolato) f.c.; Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p.; Rovella (c, Juventus) f.p.; Sensi (c, Inter) f.p.; Ranocchia (c, Juventus) f.p.; Mancuso (a, Palermo); Gytkjaer (a, svincolato) f.c.; Barberis (c, svincolato) f.c. TRATTATIVE; Okoli (d, Atalanta); Ostigard (d, Napoli); Antunovic (a, Hajduk Spalato); Muriel (a, Atalanta); Colombo (a, Milan); Akpa-Akpro (c, Lazio).

NAPOLI. ACQUISTI: Cajuste (c, Reims); Natan (d, Bragantino); Cheddira (a, Bari); Caprile (d, Bari); Gollini (p, Atalanta); Simeone (a, Hellas Verona) risc.; Raspadori (a, Sassuolo) risc.; Zanoli (d, Sampdoria) f.p. CESSIONI: Cheddira (a, Frosinone); Folorunsho (c, Verona); Caprile (p, Empoli); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco); Vergara (c, Reggiana); Petagna (a, Monza) risc.; Luperto (d, Empoli) risc.; Gollini (p, Atalanta) f.p.; Ndombele (c, Tottenham) f.p.; Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.; Obaretin (d, Trento). TRATTATIVE: L.Coulibaly (c, Salernitana).

ROMA. ACQUISTI: Azmoun (a, Bayer Leverkusen); Paredes (c, Psg); Renato Sanches (c, Psg); Kristensen (d, Leeds); Llorente (d, Leeds); Solbes (a, Defensa y Justicia); Sarac (c, NK Neretva Metkovic); Ndicka (d, Eintracht) f.c.; Aouar (c, Lione) f.c.; VIllar (c, Getafe) f.p.; Vina (d, Bournemouth) f.p. CESSIONI: Matic (c, Rennes); Ibanez (d, Al-Ahli); Vina (d, Sassuolo); Shomurodov (a, Cagliari); Perez (c, Celta Vigo); Volpato (a, Sassuolo); Missori (d, Sassuolo); Kluivert (a, Bournemouth); Villar (c, Granada); Darboe (c, Lask); Tahirovic (c, Ajax); Reynolds (d, Westerlo); Cassano (a, Cittadella); Wijnaldum (c, Psg) f.p.; Camara (c, Olympiakos) f.p.; Coric (c, svincolato) f.c.; Bianda (d, svincolato) f.c. TRATTATIVE: Lukaku (a, Chelsea);Zapata (a, Atalanta); Solet (d, Salisburgo).

SALERNITANA. ACQUISTI: Cabral (a, Sporting); Ikwuemesi (a, Celje); Stewart (a, Mount Pleasant); Legowski (c, Pogon Szczecin); Costil (p, Lille) f.c.; Dia (a, Villarreal) risc.; Candreva (c, Sampodoria) risc.; Pirola (d, Inter) risc. CESSIONI; Boultam (c, Olimpia Lubiana); Bonazzoli (a, Verona); Piatek (a, Hertha) f.p.; Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.; Troost-Ekong (d, Watford) f.p.; Mantovani (d, Ternana); Vilenha (c, Espanyol) f.p. TRATTATIVE: Iling (a, Juventus); Hongla (c, Verona); Martegani (c, San Lorenzo); Santos (c, Chelsea); Nicolussi Caviglia (c, Juventus); Verde (a, Spezia); Hjelde (d, Leeds); Soulé (a, Juventus); Zanoli (d, Napoli); Tchaouna (a, Rennes).

SASSUOLO. ACQUISTI: Pedersen (d, Feyenoord); Racic (c, Valencia); Cragno (p, Monza); Vina (d, Roma); Boloca (c, Frosinone); Lipani (c, Genoa); Mulattieri (a, Inter); Volpato (a, Roma); Missori (d, Roma); Pinamonti (a, Inter) risc.; Bajrami (c, Empoli) risc. CESSIONI: Rogerio (d, Wolfsburg); Muldur (d, Fenerbahce); Ciervo (a, Sudtirol); Harroui (c, Frosinone); Turati (p, Frosinone); Marchizza (d, Frosinone); Frattesi (c, Inter); Manzari (a, Ascoli); Traoré (a, Bournemouth) risc.; Raspadori (a, Napoli) risc.; Zortea (d, Atalanta) f.p.; Romagna (d, Reggiana); Satalino (p, Reggiana); Ghion (c, Catanzaro); Sala (d, Como); Kyriakopoulos (d, Monza); D'Andrea (a, Catanzaro); Marginean (c, Ternana). TRATTATIVE: Zortea (d, Atalanta); Gudmundsson (a, Genoa); Corrado (d, Ternana); Ohio (a, Standard Liegi); Holm (d, Spezia); Boadu (a, Monaco); Doig (d, Verona).

TORINO. ACQUISTI: Lazaro (d, Inter); Vlasic (c, West Ham); Bellanova (d, Cagliari); Popa (p, Voluntari) f.c.; Radonjic (a, Olympique Marsiglia) risc.; Tameze (c, Hellas Verona); Ilic (c, Verona) risc. CESSIONI: Izzo (d, Monza); Singo (d, Monaco); Ola Aina (d, svincolato) f.c.; Adopo (c, svincolato) f.c.; Gravillon (d, Reims) f.p.; Vlasic (c, West Ham) f.p.; Miranchuk (c, Atalanta) f.p.; Haveri (d, Ascoli); Warming (a, Brann); Kone (c, Como). TRATTATIVE: Barrow (a, Bologna); Doig (d, Verona); Hien (d, Verona); Praet (c, Leicester); Corrado (d, Ternana); Soppy (d, Atalanta); Correa (a, Inter); Boadu (a, Monaco)

UDINESE. ACQUISTI: Okoye (p, Watford); Aké (c, Juventus); Ferreira (d, Watford); Kabasele (d, Udinese); Camara (c, Huddersfield); Lucca (a, Pisa); Quina (c, Watford); Zarraga (c, Atletich Bilbao) f.c.; Brenner (a, Cincinnati); Zemura (d, Bournemouth); Kamara (d, Watford) f.p. CESSIONI: Udogie (d, Tottenham) f.p.; Martins (a, Watford); Benkovic (d, Trabzonspor); Arslan (c, Melbourne City) f.c.; Nestorovski (a, svincolato) f.c.; Pereyra (c, svincolato) f.c.; Zeegelar (d, svincolato) f.c. TRATTATIVE: Baricchio (c, Milan); Bergvall (c, Djurgarden)

VERONA. ACQUISTI: Serdar (c, Hertha Berlino); Folorunsho (c, Napoli); Mboula (a, Maiorca); Duda (c, Colonia) risc.; Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.; Saponara (c, Fiorentina) f.c.; Bonazzoli (a, Salernitana). CESSIONI: Sulemana (c, Cagliari); Ilic (c, Torino); Lasagna (a, Karagumruk); Ceccherini (d, Karagumruk); Verdi (a, Torino) f.p.; Gaich (a, Cska Mosca) f.p.; Caprari (a, Monza) risc.; Simeone (a, Napoli) risc.; Cetin (d, Ankaragugu); Tameze (c, Torino); Ghilardi (d, Sampdoria); Bosilj (a, De Graafschap); Pierobon (c, Triestina); Veloso (c, Pisa) f.c. TRATTATIVE: Destro (a, Empoli) f.c.; Tavsan (a, Nec); Cruz (a, Banfield); Farias (a, Benevento) f.c.; Verdi (a, Torino); Esposito (a, Inter); Basic (c, Lazio); Boetius (c, Hertha Berlino) f.c.; Gila (d, Lazio).

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito.