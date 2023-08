Calciomercato Arabia Saudita, chi è andato fino ad oggi: news e nomi

L'Arabia Saudita regina del calciomercato 2023. Tra le news relative agli affari conclusi e le ultime notizie su possibili colpi, la Saudi Pro League fa la parte del leone con investimenti top, ingaggi mostruosi e contratti fuori dalla portata per i campionati europei, Serie A in testa. Se in principio è stato Cristiano Ronaldo, 'conquistato' dall'Al Nassr all'inizio dell'anno, negli ultimi 2 mesi l'elenco degli emigranti di extralusso è diventato lunghissimo e gli aggiornamenti sono continui. C'è tempo fino al 20 settembre, quando chiuderà il mercato della Saudi League.

Se si dovessero considerare poi i big corteggiati e (ad oggi) non convinti, la lista diventa interminabile: l'Arabia Saudita ha bussato a Paul Pogba, Victor Osimhen, Romelu Lukaku. E' rimbalzato il nome anche di Massimiliano Allegri, rimasto sulla panchina della Juventus.

CALCIOMERCATO, CHI E' VOLATO IN ARABIA FINO AD OGGI?

Dopo 14 stagioni al Real Madrid, Karim Benzema è volato in Arabia per indossare la maglia dell'Al-Ittihad dopo aver firmato un contratto triennale da 100 milioni di euro a stagione. Nella stessa squadrà giocherà il francese Ngolo Kanté, che ha lasciato il Chelsea a parametro zero. Dalla Premier League è partito Ruben Neves, 25enne regista portoghese del Wolverhampton, ora perno dell'Al Hilal, che può schierare in difesa Kalidou Koulibaly, strappato al Chelsea dopo una sola annata ai blues.

Dal Chelsea se n'è andato, destinazione Al Ahli, il portiere Edourad Mendy. L'Italia ha detto addio a Marcelo Brozovic, ceduto dall'Inter all'Al Nassr, e a Sergej Milinovic Savic, venduto dalla Lazio all'Al Hilal. Per Manolo Gabbiadini, contratto triennale da 3 milioni a stagione con l'Al Nassr, dove si è accasata una sorta di selezione all star: Alex Telles è arrivato dal Manchester United, Sadio Manè dal Bayern Monaco. Nelle ultime ore, benvenuto anche a Allan Saint-Maximin: l'ex Newcastle United è dell'Al-Ahli.

L'elenco, in realtà, è lunghissimo. Alle spalle dei giocatori più noti, la lista degli acquisti comprende una schiera di calciatori di seconda e terza fascia che volano in Arabia Saudita per cogliere l'occasione finanziaria di una carriera. Anche i club meno ricchi, non coperti dall'ombrello del fondo sovrano Pif, sono in grado di offrire contratti ricchi di zeri: Robert Bauer passa dal Sint-Truiden all'Al-tai, Ivo Rodrigues dal Famalicao al Khaleej, Thiago Mendes dall'Olympiacos all'Al-Rayyan.