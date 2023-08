Il 21enne centrocampista spagnolo dice no al Napoli e vola in Arabia

Gabri Veiga, a 21 anni, sceglie i milioni dell'Arabia Saudita e dice no al Napoli, alla Champions League e alla Serie A con la maglia dei campioni d'Italia. Il calciomercato 2023, dominato dai petroldollari e petroleuro della Saudi League, va in tilt definitivamente. Il Celta Vigo, dopo una lunga trattativa con il Napoli, riattacca il telefono e accetta l'offerta dell'Al Ahli. Il club saudita chiama, offre una vagonata di milioni per il cartellino del 21enne centrocampista e, senza faticare troppo, convince il giocatore: Gabri Veiga, con un ingaggio da 12-13 milioni di euro a stagione, si prepara a salutare l'Europa ed emigra. Le notizie non passano inosservate nemmeno tra i big del calcio. E alla fine persino Toni Kroos, stella del Real Madrid, non può fare a meno di esprimere un commento replicando alle news diffuse sui social dal giornalista Fabrizio Romano: "Embarassing", scrive il calciatore tedesco. Imbarazzante.

L'esodo, intanto, prosegue e non si ferma a Gabri Veiga. L'Al-Nassr ha infatti tesserato Aymeric Laporte: il difensore spagnolo, classe 1994, lascia il Manchester City a titolo definitivo e giocherà nella squadra di Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Al club campione d'Europa andranno circa 30 milioni, mentre l'ex giocatore dell'Athletic Bilbao ha firmato un contratto triennale.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un altro 'botto' vero. Si intensificano rumors e voci sulla partenza di Mohamed Salah dal Liverpool. Ovviamente con destinazione Arabia Saudita e in particolare Al Ittihad. L'attaccante egiziano sarebbe il colpo top per la Saudi League. Non a caso, secondo news non confermate, al 31enne verrebbe offerto un ingaggio 'surreale', superiore anche a quello che viene garantito a Cristiano Ronaldo dall'Al Nassr e a Neymar dall'Al Hilal.