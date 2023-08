E' vicino l'addio di Gaetano Castrovilli alla Fiorentina. Il centrocampista viola giocherà in Premier League, al Bournemouth. Il giocatore, secondo le ultime news di calciomercato, partirà domani per l'Inghilterra per le visite mediche e la firma del contratto fino al 2028 a tre milioni a stagione. Alla società del presidente Rocco Commisso andranno 12 milioni più uno di bonus.