Calciomercato Inter, Correa verso cessione: ultime news

Joaquin Correa in uscita dall'Inter. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il 29enne attaccante argentino sta per chiudere l'avventura nerazzurra cominciata nel 2021. Correa, arrivato a Milano dalla Lazio e protagonista in 52 gare con 9 gol, come riferisce Sky Sport potrebbe accasarsi al Torino. L'Inter ha puntellato il reparto offensivo con l'arrivo di Marko Arnautovic, appena sbarcato dal Bologna e protagonista nel match vinto 2-0 sul Monza con l'assist per il secondo gol di Lautaro. Correa al momento rappresenta l'ultima opzione nell'attacco a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi. Ivan Juric, tecnico del Torino, potrebbe puntare sul sudamericano.