Calciomercato Inter e Juventus: ultime news Samardzic, Rovella e Pellegrini

Frenata per l'arrivo del serbo in nerazzurro, i bianconeri cedono 2 giovani alla Lazio

Frena la trattativa per Lazar Samardzic dall'Udinese all'Inter, la Juve sta per cedere Nicolò Rovella e Luca Pellegrini alla Lazio. Le ultime news di calciomercato propongono aggiornamenti in particolare su nerazzurri e bianconeri. L'Inter non ha ancora chiuso per l'arrivo di Samardzic dall'Udinese: il centrocampista serbo non ha ancora firmato e la fumata bianca slitta, con la necessità probabilmente di un nuovo appuntamento tra il club e l'entourage del giocatore per trovare l'intesa. L'Inter intanto continua a cercare un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi: nelle ultime ore si fa strada il nome di Marko Arnautovic, 34enne punta del Bologna che pare destinato a lasciare i rossoblu e che da giovanissimo ha già indossato la maglia nerazzurra.

Capitolo Juve: i bianconeri, con una rosa da sfoltire e un bilancio da raddrizzare, sono vicinissimi alla cessione della coppia Rovella-Pellegrini alla Lazio. Il centrocampista e l'esterno sinistro dovrebbero approdare in biancoceleste per una cifra complessiva di 22 milioni di euro. Per entrambi i giocatori, la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Nel caso di Pellegrini, il prestito dovrebbe essere biennale.