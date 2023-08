Calciomercato Inter, Samardzic vicino e Scamacca in arrivo: ultime notizie

L'Inter chiude per Lazar Samardzic e continua a inseguire Gianluca Scamacca. Il calciomercato nerazzurro, secondo le ultime notizie, sta per arricchirsi di due colpi. L'Inter è ad un passo dall'acquisto del centrocampista dell'Udinese: Samardzic, come riferisce Sky Sport, arriverebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto: in totale, l'operazione raggiungerebbe i 22-23 milioni. All'Udinese andrebbe il baby Fabbian, che l'Inter cederebbe conserverando però il diritto di recompra.

Da limare le distanze con il West Ham per l'affare Scamacca. Il club inglese, che ha acquistato l'attaccante un anno fa dal Sassuolo per circa 38 milioni di euro, vorrebbe incassare 30 milioni. L'offerta dell'Inter si aggira, tra parte fissa e bonus, sui 25 milioni. La distanza non è incolmabile e le trattative continuano. Con Scamacca, che nelle ultime ore è entrato nel radar dell'Atalanta, l'Inter avrebbe già l'accordo.