Duello per Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham, secondo le ultime notizie di calciomercato, è un obiettivo di Inter e Atalanta, con la Roma sempre sullo sfondo. Il 24enne attaccante, che appare destinato a tornare in Serie A dopo una sola stagione in Premier League, è da tempo nel mirino dell'Inter: il club milanese sarebbe pronto a chiudere un'operazione da 25-30 milioni di euro per aggiudicarsi la punta. Scamacca, secondo le ultimissime news, è accostato anche all'Atalanta, che dopo la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United cerca un 9 da schierare al centro dell'attacco. I bergamaschi, oltre al denaro da investire, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di un giocatore: si fa, in particolare, il nome del difensore Merih Demiral. In seconda fila, in questo momento, la Roma. Per i giallorossi, in attesa di eventuali rilanci, i rumors hanno fatto riferimento ad un'idea di prestito con diritto di riscatto.