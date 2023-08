L'Inter sulle tracce di Mehdi Taremi. Secondo le ultime news di calciomercato, il club nerazzurro acceso i riflettori sul 31enne centravanti iraniano del Porto, ultimo obiettivo nella ricerca di un attaccante da inserire nel reparto offensivo della rosa. Il nome di Taremi si aggiunge a quello di altri 2 giocatori osservati speciali: sull'agenda dell'Inter spiccano in questo momento Folarin Balogun, statunitense dell'Arsenal, e Beto, punta brasiliana dell'Udinese. Taremi, come riferisce Sky Sport, non è considerato incedibile dal Porto, che però non pare intenzionato a fare sconti rispetto alla valutazione di 30 milioni. Il giocatore, d'altra parte, viene monitorato anche da altre società di primissimo piano. Il Tottenham potrebbe prenderlo in considerazione se dovesse privarsi di Harry Kane, sempre nel mirino del Bayern Monaco che potrebbe convincere i londinesi con un'offerta a 3 cifre.