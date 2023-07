Massimiliano Allegri, Cristiano Giuntoli, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: per la Juventus un calciomercato 2023 a dir poco complesso dopo una stagione sulle montagne russe. Senza Champions League, l'estate della Vecchia Signora impone scelte anche drastiche. Il progetto per ora ruota attorno all'allenatore legato al club da un ricco contratto fino al 2025. Secondo news e rumors, Allegri ha rifiutato una ricchissima offerta dall'Arabia Saudita. Il no del tecnico di Livorno non ha però spento le voci relative ad un divorzio che, a meno di un mese dall'inizio della nuova stagione, sarebbe clamoroso.

La Juve deve conciliare esigenze di bilancio e obiettivi sul campo dopo un'annata avara di soddisfazioni e si deve muovere, tra acquisti e cessioni, con un organigramma societario ancora fluido. Il timone è nelle mani di Giovanni Manna, mentre a Torino aspettano Cristiano Giuntoli: il ds che ha costruito il Napoli dello scudetto approderà -prima o poi- a Torino. In questa fase calda, tocca a Manna plasmare la Juve che, penalizzata di 10 punti nel processo plusvalenze, ha chiuso al settimo posto in Serie A e - se la Uefa non adotterà provvedimenti - nella prossima stagione europea dovrà accontentarsi del palcoscenico della Conference League.

In entrata, la Juve ha puntellato l'attacco con l'arrivo a titolo definitivo di Arek Milik dal Marsiglia. In queste ore, ha salutato Angel Di Maria, congedato alla scadenza del contratto annuale. L'attacco è il reparto osservato speciale: le voci relative ad una cessione di Dusan Vlahovic rimangono in sottofondo, mentre il contratto in scadenza nel 2025 è un elemento da considerare per il futuro di Federico Chiesa. Alla Vecchia Signora viene accostato Nicolò Zaniolo, reduce dall'esperienza al Galatasaray. La Turchia potrebbe essere la destinazione di Alex Sandro, che pesa sui conti della Juve con l'ultimo anno di un ricco contratto. Nel 2024 scade anche il contratto di Leonardo Bonucci, ad oggi tagliato fuori dalle rotazioni ma apparentemente non intenzionato a lasciare la casacca bianconera.