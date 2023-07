Facundo Gonzalez vicinissimo alla Juventus. Le ultime news di calciomercato segnalano la società bianconera sulle tracce del 20enne difensore uruguayano del Valencia. I due club starebbero finalizzando l'intesa relativa alla formula d'acquisto: l'accordo dovrebbe prevedere una percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore, che all'inizio della prossima settimana potrebbe sostenere le visite mediche. Gonzalez, difensore centrale mancino, a Valencia non si è ancora ritagliato uno spazio in prima squadra. Alla Juve, potrebbe completare il reparto dei centrali che al momento non sembra ancora solidissimo: Bremer, Gatti, Danilo - spesso utilizzato in altri ruoli - e Rugani sono gli elementi più esperti a disposizione di Allegri. Gonzalez è un acquisto che rientra nelle strategie del ds Cristiano Giuntoli, abituato a puntare su giovani in ascesa ma non ancora consacrati in pieno.