Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, Moise Kean e Alvaro Morata. Il calciomercato della Juventus, secondo le ultime news e i rumors di oggi 22 agosto, ruota attorno ad un poker di nomi di attaccanti. Lo stallo sull'asse Torino-Londra prosegue. La trattativa tra Juventus e Chelsea per l'eventuale scambio di centravanti è ancora ferma, su posizioni consolidate. Per cedere Vlahovic ai blues, la Juve chiede il cartellino di Romelu Lukaku e un conguaglio di circa 40 milioni, che i londinesi ad oggi giudicano eccessivo. A Londra, il belga aspetta un segnale bianconero e continua a snobbare - almeno per ora - l'ipotesi Arabia Saudita: nel nuovo 'paradiso' del calcio, però, il mercato chiude il 20 settembre e quindi c'è tempo per un piano B. Lukaku può permettersi di aspettare la Juve fino alla fine di agosto, mentre non sembra praticabile l'ipotesi Roma: come evidenzia Sky Sport, oltre ai dettagli finanziari dell'operazione, il Chelsea può effettuare solo un ultimo prestito in questa sessione di mercato.

A Torino, intanto, si valutano anche altre soluzioni. La Juve, che non disputerà le coppe europee, potrebbe cedere Moise Kean. L'attaccante classe 2000 è stato segnalato nel radar del Milan e di un paio di squadre inglesi, con il Fulham particolarmente interessato. Se la Juve dovesse cedere la punta, potrebbe rimpiazzarla con un volto arcinoto: dall'Atletico Madrid potrebbe tornare il 31enne Alvaro Morata, che ha già indossato la maglia bianconera in due differenti fasi della carriera.