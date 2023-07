Calciomercato Juve, Morata non torna: rinnova con Atletico Madrid

Niente ritorno in Italia per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, che ha giocato in passato con la Juventus, come riportato da Marca avrebbe già firmato un accordo con l'Atletico Madrid per prolungare il suo contratto fino al 2026, accettando un'offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale. Sul giocatore sembrava esserci l'interesse dei bianconeri e della Roma, invece Morata resterà in Spagna per dar seguito ai buoni numeri di questa stagione, chiusa con 15 gol in 45 presenze.