Alvaro Morata sogno italiano del calciomercato 2023. Secondo le ultime news, sono 3 le squadre che inseguono il 30enne attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid. In corsa anche la Juventus: per Morata, si tratterebbe della terza avventura bianconera in carriera dopo le 2 precedenti esperienze all'ombra della Mole. 'Alvarito', però, è anche in cima alla lista di José Mourinho: la Roma cerca un centravanti titolare, considerando il lungo stop di Tammy Abraham per infortunio, e Morata è l'obiettivo dello Special One. Sullo sfondo rimane l'Inter, che gioca su più tavoli e pare decisa a puntare su Gianluca Scamacca come prima opzione: l'attaccante del West Ham costa 30 milioni e avrebbe già accettato la proposta nerazzurra.

Il borsino di Morata, anche secondo i bookmaker, si sta tingendo di bianconero.Il possibile ritorno in bianconero dello spagnolo sceso da 5 a 3 volte la posta su Better. Nerazzurri e giallorossi sono ancora offerti entrambi a 2,75, mentre è molto lontano il Milan, a inizio calciomercato interessato all’acquisto di Morata, visto ora a quota 15.