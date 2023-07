Juve, Rabiot firma fino al 2024. Weah e Bremer, news per Allegri

Adrien Rabiot rinnova il contratto in scadenza con la Juventus e firma fino al 2024. Con la permanenza di Rabiot, le strategie bianconere assumerebbero connotati più precisi. A centrocampo, la dirigenza - che aspetta l'arrivo del ds del Napoli Cristiano Giuntoli - deve piazzare gli esuberi, con Arthur e Zakaria in cima alla lista. In caso di cessioni, si aprirebbe lo spazio per l'inserimento di un nuovo elemento.

Sulle corsie esterne troverà spazio Timothy Weah, figlio di George, che sta per sbarcare a Torino dopo l'esperienza al Lille: 10-12 milioni per il cartellino del classe 2000. Riflettori puntati anche sulla difesa e in particolare sul nome di Bremer. Il centrale brasiliano, acquistato un anno fa dal Torino per circa 50 milioni, fa gola a diversi club e in particolare al Tottenham. Gli Spurs potrebbero mettere sul tavolo più di 60 milioni e accontentare il calciatore con un contratto top.