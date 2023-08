Domenico Berardi via da Sassuolo? Dopo una carriera in neroverde, l'esterno apre le porte ad una nuova avventura. L'ipotesi di indossare un'altra maglia, magari quella della Juventus o del Napoli campione d'Italia, prende corpo tra le news e le ipotesi del calciomercato 2023. "Non so se sarò qui", ha detto Berardi ipotizzando un possibile addio dalla società emiliana dopo dodici anni.

Una dichiarazione che ha destato l’interesse di varie società di Serie A, la Juventus su tutte, in pole su Sisal a 4 volte la posta per l’acquisto del mancino azzurro entro il prossimo 31 agosto. Insegue i bianconeri il Napoli, ancora ferma in questa sessione di calciomercato, offerto a 5 dagli esperti Goldbet con la Roma, ultima in lavagna a quota 7,50, altro club a caccia di rinforzi nel reparto offensivo, punto debole dell’ultima stagione.