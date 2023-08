Calciomercato Juventus, Bonucci verso Union Berlino: ultime news

Leonardo Bonucci dalla Juventus all'Union FC, da Torino a Berlino, dalla Serie A alla Bundesliga. Sky Sport, nelle ultime news di calciomercato, prospetta la destinazione tedesca per il 36enne difensore della Juventus, legato al club bianconero da un contratto valido fino al 2024 ma totalmente escluso dal progetto tecnico dell'allenatore Massimiliano Allegri. Bonucci non fa parte della rosa a disposizione del tecnico e si allena a parte in vista dell'inizio della nuova stagione. Il giocatore finora non ha trovato una destinazione di proprio gradimento: nelle scorse settimane è stato accostato alla Lazio e alla Sampdoria, nelle ultime ore si è parlato di una pista che avrebbe potuto portare alla Fiorentina. Adesso, con le ultimissime notizie evidenziate anche dalla Bild, ecco la possibilità di emigrare in Germania per indossare la maglia dell'unica squadra della capitale attualmente in Bundesliga. L'Unione Berlino esordisce in campionato domenica 20 agosto contro il Mainz.