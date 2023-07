Gianluigi Donnarumma nel mirino della Juventus? Voci e rumors di calciomercato accostano il portiere del Paris Saint Germain al club bianconero. Donnarumma non sarebbe il numero 1 ideale per Luis Enrique: l’allenatore spagnolo del Psg potrebbe puntare su un portiere più abile nel gioco palla a terra e potrebbe chiedere un estremo difensore più a proprio agio nella gestione del pallone e nell’impostazione del gioco.

La Juve, intanto, secondo le ultime notizie potrebbe intavolare un discorso con il Bayern Monaco per Wojciech Szczesny: il portiere polacco della Juve potrebbe finire nel radar del club tedesco, che deve gestire il recupero di Manuel Neuer dopo un grave infortunio e potrebbe cedere Yann Sommer, accostato all'Inter. Donnarumma, che è approdato al Psg a parametro zero nell'estate 2021, percepisce un ingaggio altissimo, soprattutto se si considera che la Juve nella prossima stagione non giocherà le coppe europee e dovrà fare i conti con un bilancio complesso. L'eventuale approdo a Torino potrebbe avvenire, in questo quadro, con la formula del prestito e, in teoria, con un contributo del Psg al pagamento dell'ingaggio.