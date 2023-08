Luis Alberto torna sotto i riflettori nel calciomercato della Lazio. Secondo le ultime notizie, il calciatore spagnolo non dovrebbe partecipare alla trasferta inglese dei biancocelesti, attesi a Birmingham. Luis Alberto è stato al centro di news e rumors relativi alla trattativa per il rinnovo del contratto, che sembrava vicinissimo.

Intanto, dopo il vertice tra il presidente Claudio Lotito e l'allenatore Maurizio Sarri, la società lavora a nuovi colpi in entrata. I nomi caldi sono quelli di Gustav Isaksen e Daichi Kamada. L'esterno danese del Midtjylland si inserirebbe alla perfezione nello scacchiere del tecnico toscano. Per Kamada, libero a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Eintracht Francoforte, bisogna lavorare per l'intesa con gli agenti del trequartista giapponese.