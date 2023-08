Teun Koopmeiners in orbita Milan. Il centrocampista olandese dell'Atalanta, 25 anni, secondo le ultime notizie del calciomercato 2023 può diventare un obiettivo del club rossonero, che proseguirebbe la sua campagna acquisti razionale e funzionale per allestire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Come evidenzia sportmediaset, il Milan - che ha appena ceduto Ante Rebic al Besiktas - potrebbe concludere un'altra cessione con destinazione Turchia: Rade Krunic viene accostato al Fenerbahce. Con un'eventuale uscita a centrocampo, il Milan si muoverebbe per rinforzare il reparto e punterebbe su Koopmeiners: il 'tuttocampista' bergamasco è un nome che da settimane viene associato a rumors di mercato.