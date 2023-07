Calciomercato Milan, Pulisic sbarca a Malpensa: "Molto felice di essere qui" - Video

"Non vedo l'ora di iniziare", le prime parole del giocatore statunitense acquistato dal Chelsea

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Malpensa. Al suo arrivo, il giocatore statunitense acquistato dal Chelsea, ha registrato un breve messaggio per i tifosi pubblicato sul profilo Instagram del Milan. "Ciao tifosi del Milan, sono Christian Pulisic. Sono appena atterrato a Milano e sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare", le sue prima parole.