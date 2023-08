Calciomercato Napoli, Osimhen resta: cifre contratto, ultime news

Victor Osimhen e il Napoli verso la fumata bianca per un nuovo contratto. Secondo le ultime news di calciomercato, il centravanti nigeriano e il club campione d'Italia sono vicinissimi all'intesa per prolungare l'accordo dal 2025 al 2026 e ritoccare sensibilmente l'ingaggio, con l'inserimento di una clausola liberatoria. Come riferisce Sky Sport, mancano solo alcune formalità per chiudere il caso. Osimhen, corteggiato dall'Arabia Saudita con un'offerta da circca 35 milioni a stagione, rimarrà a Napoli con un ingaggio che dovrebbe arrivare alla doppia cifra. Tramontata invece, a quanto pare, l'ipotesi di una doppia clausola rescissoria, una per i club europei e una per la ricchissima lega saudita. Chi vorrà Osimhen dovrà sborsare almeno 150 milioni di euro per il cartellino del bomber.